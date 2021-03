Pioli: Â«Milan, due punti persi. Non avevamo attaccanti giusti per vincereÂ»

Pioli: «Milan, due punti persi. Non avevamo attaccanti giusti per vincere»

Pioli Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha analizzato il pareggio amaro contro l’Udinese, a San Siro. Il tecnico rossonero non è rimasto soddisfatto dalla prestazione dei suoi ragazzi. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN

OCCASIONE – Il pareggio tra Milan e Udinese regala all’Inter un’opportunità ghiotta per allungare in vetta alla classifica. Il tecnico rossonero ha rilasciato queste dichiarazioni, nel post partita: «Abbiamo perso due punti. Peccato, sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà. Ma è un peccato non essere riusciti a vincere. Ogni partita ha una storia a sé. Oggi ci mancavano le caratteristiche giuste per vincere. Ci mancavano due centravanti di razza, gli altri che avevamo hanno fatto più fatica. Lo considero un mezzo risultato utile. Pensiamo a preparare la prossima gara. Non siamo usciti soddisfatti da questa partita».