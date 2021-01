Pioli: “Cavalcare l’entusiasmo, vogliamo essere piÃ¹ ambiziosi”

Pioli: “Cavalcare l’entusiasmo, vogliamo essere più ambiziosi”

Stefano Pioli Milan

Stefano Pioli ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del ritorno in campo del Milan contro il Benevento e ha parlato di cosa deve fare la squadra rossonera per continuare la lotta scudetto insieme all’Inter

ENTUSIASMO – Pioli crede che la ricetta scudetto sia l’entusiasmo e il lavoro continuo: «E’ un entusiasmo da cavalcare, ma questo entusiasmo arriva solo a fine partita quando riusciamo a ottenere e dare il massimo. Prima della partita vedo solo grande concentrazione. Sto chiedendo ai giocatori di fare ancora di più, quanto fatto nel 2020 non conta niente, non abbiamo vinto niente. Dobbiamo fare tutti meglio, io pe primo. Dobbiamo fare qualcosa di più per essere ancora più ambiziosi».