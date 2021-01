Pioli: “Buone risposte nonostante la sconfitta! Sette assenze sono tante”

Pioli Milan

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, dopo la sconfitta interna contro la Juventus

TONFO – Il Milan di Pioli cade 1-3 a San Siro contro la Juventus ma conserva il primato in classifica, alla luce della sconfitta dell’Inter con la Sampdoria. «È una sconfitta figlia della bravura dei nostri avversari – ha detto Pioli ai microfoni di “Sky Sport” -. È stata una partita equilibrata, poi il secondo gol ha spaccato la partita. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. È una sconfitta che alla classifica ha fatto molto male. Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, l’episodio del secondo gol ha cambiato l’inerzia della partita. Sette assenze sono tante per chiunque, ma non abbiamo perso la nostra identità. La squadra poteva spaventarsi di questa situazione, invece ho avuto risposte ottime, abbiamo i valori giusti e sapevamo che se c’era un avversario con cui potevamo subire era la Juventus. Abbiamo tenuto botta, la loro qualità ci ha penalizzato».