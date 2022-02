Piatek decide Fiorentina-Atalanta, poi polemiche da 1-1: Gasperini espulso!

Piatek è il protagonista della domenica viola. Il gol dell’attaccante polacco nell’1-0 di Fiorentina-Atalanta vale tre punti pesantissimi per la classifica di Serie A. E lo sa bene Gasperini, che – espulso per proteste – inizia a traballare in zona Champions League

VITTORIA CASALINGA – A Firenze basta il gol di Krzysztof Piatek al 56′ per regalare tre punti alla squadra di casa. L’1-0 di Fiorentina-Atalanta farà discutere. Soprattutto per il gol annullato al 61′ Ruslan Malinovsky per fuorigioco. E per l’espulsione conseguente dell’allenatore Gian Piero Gasperini, polemico nei confronti dell’arbitraggio. La Fiorentina di Vincenzo Italiano con questi tre punti sale a quota 42 punti, raggiungendo momentaneamente la Lazio al sesto posto. L’Atalanta di Gasperini è bloccata al quinto posto con 44 punti. Entrambe con una partita da recuperare in Serie A (vedi classifica aggiornata). La 26ª giornata continuerà in queste ore con Venezia-Genoa (ore 15:00). In attesa di Inter-Sassuolo (ore 18:00).