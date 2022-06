Petrucci su Mancini: «Ha vinto un Europeo, vi rendete conto? Una guida»

Mancini è nell’occhio del ciclone dopo la brutta sconfitta dell’Italia contro l’Argentina. Il Commissario Tecnico azzurro, che ha parlato in vista della prima partita di Nations League contro la Germania (vedi articolo), riceve anche l’appoggio di Petrucci, ex presidente del CONI. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

GUIDA – Roberto Mancini non vive un bel momento con la sua Italia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali e la sconfitta contro l’Argentina. Il Commissario Tecnico azzurro, che si prepara alla sfida con la Germania di Nations League, ha comunque l’appoggio di tutti gli uomini di sport, compreso Gianni Petrucci: «Mancini è stato un grande giocatore e un grande allenatore. Vedete, in Italia quando si sta nel calcio se si perde una partita è un dramma. Mancini ha vinto un Europeo, ma vi rendete conto di cosa significa? Ha vinto tanto nei club importanti, Mancini deve essere la guida perché ha il livello per esserlo. Che poi l’Italia non si sia qualificata per il Mondiale si dice che è grave ma è grave tutto. Il livello delle squadre è completamente cambiato. Per cui è tutto possibile, Mancini rimane un grande allenatore perché i risultati gli danno ragione e mi auguro che abbia lunga vita in Nazionale perché ha dimostrato di essere un grande allenatore».