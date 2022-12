Perché dovresti scegliere l’Egitto per le vacanze quest’anno?

L’Egitto calcisticamente oggi è conosciuto soprattutto per il capitano Mohamed Salah, stella del Liverpool con un passato in Serie A. Solo un sogno di calciomercato per l’Inter, che non vanta calciatori egiziani nella sua storia ultracentenaria. Legato al mondo nerazzurro di recente si ricorda solo l’ex allenatore argentino Hector Raul Cuper, CT della Nazionale Egiziana dal 2015 al 2018. Andando oltre il tema calcistico, il Paese dei Faraoni è un mondo tutto da scoprire. E può essere la meta ideale per le vacanze, quest’anno (il 2023 è ormai alle porte!) e negli anni avvenire. Vediamo insieme come, perché e quando scegliere un viaggio in Egitto

IL PAESE DEI FARAONI – L’Egitto è ricco di cultura, tradizione e storia. E le vacanze in Egitto ti riporteranno ai tempi dei faraoni. I faraoni un tempo governavano l’Egitto, che si trova in Medio Oriente. L’Egitto ha una qualità: ti riporterà al tempo dei faraoni! Allora, cosa stai aspettando? Pianifica un viaggio di vacanza in Egitto! Perché dovresti pianificare un tour in Egitto? Ecco i dettagli che ti convinceranno a pianificarlo!

Acquisisci familiarità con la storia antica egiziana

LA STORIA ANTICA – Il Paese dei Faraoni ha una storia antica perché vicino a esso scorre il fertile fiume Nilo e le sue sponde hanno una grande storia. La storia dell’Antico Egitto risale al 3150 a.C. Una delle cose che imparerai, dopo aver visitato questa zona ricca di storia, è che questo luogo ha un’unificazione politica con il basso e l’alto Egitto. Questo è quando governava il primo re Narmer. L’ultimo periodo in cui governarono fu intorno al VI secolo a.C. I loro resti possono ancora essere trovati ovunque nel Paese.

L’Egitto ti riporta indietro in tempi storici ricchi di cultura

I MISTERI IRRISOLTI – Come accennato in precedenza, questo luogo è ricco di storia. Molte aree ti riporteranno indietro nella storia quando visiti questo luogo. Sperimenterai i loro stili di vita e il modo in cui mantenevano un equilibrio positivo nella società. Se ti stai chiedendo cosa abbia reso gli antichi egizi fuori controllo, allora è ancora sotto le tende e nessuno lo sa…

I principali luoghi da visitare in Egitto

Ecco alcuni dei posti migliori che dovresti visitare in Egitto.

1. Il fiume Nilo. È infatti uno dei fiumi più lunghi del mondo e rappresenta un evento mitologico egiziano, ché è modellato da un loto e significa rigenerazione della vita.

2. La Grande Piramide di Giza. (la famosa Piramide di Cheope, ndr). È la piramide più grande di tutte e dovresti visitarla. Ma se sei claustrofobico, dovresti evitare di entrare! Puoi godertelo dall’esterno facendo giri in cammello.

3. Moschea di Alabastro (anche conosciuta come la Moschea di Muhammad Ali, ndr). È una moschea ed è famosa per la sua architettura. Questa moschea ha un’architettura islamica pura e puoi godertela dall’interno, perché anche il suo interno è impressionante. Allora, cosa stai aspettando? Pianifica ora la tua visita!

4. Museo Egizio. Se vuoi conoscere i monumenti dell’Egitto, allora è il posto migliore. Ha un sacco di reperti storici che erano in uso da persone di migliaia di anni fa. Questo è anche il posto migliore da visitare a Il Cairo. Questo luogo può mandare in trance le persone. Ricordati di mettere questo posto tra le mete da visitare!

Concludendo: ecco perché scegliere l’Egitto per le vacanze

LA META IDEALE – Al di là degli interessi calcistici, l’Egitto è un luogo ricco di storia e anche di tanto divertimento. Puoi scoprire molti posti ed è una delle migliori destinazioni turistiche. Se ti stai chiedendo quale sia il periodo migliore dell’anno per visitare l’Egitto, va da ottobre ad aprile. È meglio preparare un elenco di cose da fare prima di iniziare il tour, ti semplificherà la gestione. Allora, cosa stai aspettando? Organizza ora il tuo viaggio in Egitto!