Per la Roma tutto facile contro il Cluj: 5-0 e primato nel girone

Paulo Fonseca Roma-Verona

La Roma vince agilmente contro il Cluj, terminando il primo tempo già sul 3-0. Il risultato cambia solo nel finale raggiungendo il pokerissimo, e i giallorossi volano in testa al girone A di Europa League.

PARADOSSO – Dopo la faticosa vittoria in casa dello Young Boys e il pareggio contro il CSKA Sofia, la Roma batte il Cluj con sorprendente facilità. Una partita che, sulla carta, avrebbe dovuto impensierire gli uomini di Paulo Fonseca più delle precedenti (i romeni erano appaiati in testa al girone). E invece basta poco più di mezz’ora ai giallorossi per sbrigare la pratica. Il vantaggio arriva già dopo due minuti di gioco: Leonardo Spinazzola piazza un cross perfetto che Henrikh Mkhitaryan gira poderosamente in rete di testa. Il raddoppio arriva al 24′ e porta la firma di Roger Ibañez, bravo a incornare di testa su calcio d’angolo. Infine, chiude i conti il primo gol in giallorosso di Borja Mayoral, che insacca da pochissimi passi dopo un’altra azione in velocità della Roma. Sempre lo spagnolo trova anche la doppietta, con un bel destro da dentro l’area all’84’. E all’89’ altra firma spagnola, stavolta a opera di Pedro che piazza un bel sinistro a incrociare. I giallorossi ora sono primi nel girone A di Europa League con 7 punti, tre in più proprio dei romeni.