Penalizzazione Juventus, il club ha presentato ricorso al Collegio del Coni

La Juventus ha presentato ufficialmente il suo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Lo rendo note la stessa società con un comunicato ufficiale. I bianconeri sono stati penalizzati di 15 punti per il caso Plusvalenze

RICORSO − La Juventus ha depositato ufficialmente il suo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Dopo le motivazioni della Corte d’Appello della Figc per il caso plusvalenze, il club bianconero aveva 30 giorni di tempo per presentare il suo ricorso per i 15 punti di penalizzazione inflitti in classifica.

COMUNICATO − “Juventus Football Club S.p.A. rende noto che la Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale al 31 dicembre 2022, la cui approvazione era prevista – secondo il calendario – con il Consiglio di Amministrazione convocato per il 1° marzo 2023, sarà oggetto del Consiglio di Amministrazione previsto il prossimo 8 marzo 2023 così da consentire l’esame degli atti depositati ieri, 27 febbraio 2023, da parte della Procura della Repubblica nel contesto del Procedimento penale pendente presso l’Autorità Giudiziaria di Torino”.