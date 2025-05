Penalizzazione Brescia e rinvio playoff: motivazioni e scenari

Il comunicato con cui la Serie B ha annunciato il rinvio dei playout tra Frosinone e Salernitana ha scosso il mondo del calcio italiano: le motivazioni emerse sulla possibile penalizzazione del Brescia aiutano a fare maggiore chiarezza anche sui possibili scenari futuri.

COMUNICATO UFFICIALE – La Lega B aveva così comunicato il rinvio dei playout tra Frosinone e Salernitana a causa della possibile penalizzazione del Brescia: «Ravvisato nella Comunicazione l’intendimento allo stato della Procura Federale di procedere al deferimento in ordine a fatti che potrebbero determinare la violazione di norme la cui sanzione potrebbe avere impatto sulla classifica finale del Campionato in corso e, per l’effetto, sulla programmazione delle gare di Play-Out, la decisione risulta motivata da varie ragioni. La necessità è di garantire, come da prerogativa statutaria, i principi dell’equa competizione e della regolarità del Campionato, nonché salvaguardare le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei Club. A seguito di questa determina, le date di svolgimento dei Play-Out verranno riprogrammate in considerazione dell’evolversi della vicenda oggetto della Comunicazione richiamata in apertura».

I motivi e i possibili sviluppi legati alla penalizzazione del Brescia

LE RAGIONI – A proposito delle cause che potrebbero condurre alla penalizzazione del Brescia, sono ora emersi maggiori dettagli. In base a quanto riferito da Sky Sport, infatti, le “presunte irregolarità riguardano pagamenti di stipendi e contributi”. In caso di penalizzazione, il playout vedrebbe coinvolte Salernitana e Sampdoria, con il Frosinone che eviterebbe il purgatorio da cui non è si è mai sicuri di uscire indenni.