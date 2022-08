Pedullà: «Icardi offerto a destra e a sinistra! Wanda Nara si è già mossa»

L’ex Inter Mauro Icardi è una riserva di lusso del PSG che adesso vorrebbe scaricarsi del suo pesante ingaggio. Wanda Nara sta trattando la sua nuova destinazione

DA SCARICARE − L’ex centravanti dell’Inter è più che un esubero al PSG. Pedullà spiega la situazione: «Icardi? Il PSG ha ancora un contratto oneroso da pagargli, 10 milioni bonus compresi. Viene offerto a destra e a sinistra, oggi si sono scatenati i media turchi con Wanda Nara che si sarebbe mossa a Istanbul per trattare col Galatasaray. Monza non da togliere al 100%. Può darsi che Icardi trovi accordo con altri ma fin quando non firma non lo smentiamo mai».