Pedro illude la Lazio! Sconfitta in rimonta contro l’AZ Alkmaar in Conference League

Brutta sconfitta per la Lazio in Conference League, contro l’AZ Akmaar termina 1-2 in rimonta per gli olandesi dopo il primo vantaggio di Pedro.

SCONFITTA IN RIMONTA – La Lazio perde la sfida di andata degli ottavi di finale di Conference League contro l’AZ Alkmaar. Biancocelesti avanti con Pedro al 26′ e padroni del campo per mezzora. Poi si svegliano gli olandesi che pareggiano con Pavlidis e ribaltano il match con l’ex Milan Primavera Kerkez al 62′. Sfortunati gli uomini allenati da Maurizio Sarri, Milinkovic-Savic colpisce un palo non trovando il gol. Si compromette dunque il percorso europeo della Lazio, ma la sfida si deciderà tra 9 giorni in Olanda.

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale