Pau Lopez: Â«Scudetto? Non so cosa manca, ma possiamo farcelaÂ»

Pau Lopez: «Scudetto? Non so cosa manca, ma...

Pau Lopez: «Scudetto? Non so cosa manca, ma possiamo farcela»

Condividi questo articolo

173209400 | © Agenzia LiveMedia

Pau Lopez, portiere della Roma, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro l’Udinese nel lunch match della terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. L’estremo difensore candida la Roma alla lotta scudetto

COSA MANCA PER IL TITOLO – Pau Lopez non considera la Roma fuori dalla lotta scudetto, anche se ammette la mancanza di un salto di qualità da parte del collettivo guidato da Paulo Fonseca: «Non so cosa manca, ci sono 4-5 squadre forti e contro le grandi squadre facciamo fatica. Non riusciamo a prendere i punti che vogliamo, ma le partite sono sempre diverse. Contro la Juventus abbiamo fatto una bella partita senza prendere punti. Abbiamo avuto anche partite difficili come Atalanta e Napoli, ma la squadra sta facendo bene e riuscirà a fare punti anche con le grandi e possiamo fare una grande stagione»