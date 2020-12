Parma-Benevento 0-0: posta divisa nel pomeriggio del Tardini

Condividi questo articolo

Filippo Inzaghi coach of Benevento, during the match of the Italian Serie B championship Benevento – Pordenone 2-1 which took place at the Ciro Vigorito Stadium in Benevento on 15/02/2019 – Photo Credit Vincenzo Izzo

Due partite giocate alle 15 in questa domenica della decima giornata del campionato di Serie A. Al Tardini Parma e Benevento non sono andati oltre un pareggio a reti inviolate

La decima giornata del campionato di Serie A, dopo gli anticipi di ieri e il lunch match terminato 1-1 tra Verona e Cagliari, ha vissuto un altro pareggio. Allo stadio Ennio Tardini di Parma, i padroni di casa e il Benevento non sono andati oltre un pareggio a reti inviolate in una partita avara di grandi emozioni e ben giocata dagli ospiti che hanno avuto alcune occasioni per portare a casa la posta piena.