Parma batte Udinese, vince il Verona. Sampdoria-Sassuolo, battaglia e 0-0

Parma e Verona rubano la scena nelle partite in programma alle 15.00 per la 21esima giornata di Serie A. Kulusevski torna protagonista nel 2-0 dei suoi in casa; bene anche i veneti che battono senza troppe difficoltà il Lecce. Sampdoria-Sassuolo termina con un pareggio senza reti

VITTORIE CASALINGHE – Le partite del pomeriggio di oggi in Serie A sono state indirizzate già nei primi tempi. Gagliolo apre le marcature per il Parma, ma dopo 15 minuti è Kulusevski a trovare il raddoppio. Bene il Verona che continua a stupire: battuto il Lecce con il punteggio di 3-0 grazie ai gol di Dawidowicz, Pessina e Pazzini su rigore. Dopo una partita molto combattuta, segnata dall’espulsione di Peluso al 26esimo, Sampdoria-Sassuolo è terminata 0-0.

PARMA-UDINESE 2-0

SAMPDORIA-SASSUOLO 0-0

VERONA-LECCE 3-0