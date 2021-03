Paris Saint-Germain-Barcellona1-1: Mbappé ai quarti, Messi eliminato

Kylian Mbappé (Photo by David Ramos/Getty Images via OneFootball)

Al Barcellona serviva l’impresa, ma ai quarti di Champions League ci vanno i francesi. Passaggio di consegne tra Lionel Messi (Cristiano Ronaldo) e Kylian Mbappé, a segno anche questa sera su calcio di rigore

IL RE ELIMINATO – Nessuna sorpresa, stavolta, tra Paris Saint-Germain e Barcellona. I parigini, forti della larga vittoria del Camp Nou (1-4), passano in vantaggio alla mezz’ora con Kylian Mbappé su calcio di rigore. I catalani creano tanto ma riescono ad agguantare il pareggio solo al 37′, con un sinistro da urlo di Lionel Messi. Nel recupero del primo tempo, l’argentino si fa parare un penalty da Keylor Navas. Nella ripresa il risultato non cambia. Agli spagnoli serviva l’impresa, ma stavolta non arriva. Ai quarti ci va comodamente il Paris Saint-Germain.