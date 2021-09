Pari tra Venezia e Torino, succede tutto nel secondo tempo. Granata in 10

Venezia-Torino, partita del sesto turno di Serie A, è andata in scena allo stadio Pier Luigi Penzo. Il match è terminato sul punteggio di 1-1.

PAREGGIO – Il sesto turno di Serie A si è concluso questa sera con la sfida tra il Venezia ed il Torino. Primo tempo povero di emozioni che si chiude sullo 0-0. Nella ripresa passa in vantaggio la squadra di Ivan Juric con Josip Brekalo, che finalizza al 56′ un assist dell’esterno Wilfried Singo dopo una percussione sulla destra. Al 76′ arriva la svolta per il Venezia. Koffi Djidji fa fallo da rigore e viene espulso per doppia ammonizione. Dal dischetto Mattia Aramu trasforma e realizza l’1-1. Nonostante l’inferiorità numerica, i granata resistono e il punteggio non cambia più. Il Torino sale a 8 punti in classifica, la squadra allenata da Paolo Zanetti a 4.