Paratici: “Suarez? La Juventus ha seguito le regole. L’inchiesta…”

Condividi questo articolo

Fabio Paratici

Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” a pochi minuti da Roma-Juventus. Si è parlato inevitabilmente del caso Suarez e del suo esame di italiano con l’inchiesta della magistratura

COMMENTO – Queste le parole di Fabio Paratici: «Noi non abbiamo commesso nessuna leggerezza. C’è stata l’opportunità che Suarez si liberasse dal Barcellona e abbiamo fatto tutte le verifiche del caso. Abbiamo agito nel rispetto delle regole e per questo motivo siamo serenissimi. Io non sono un magistrato e neanche un poliziotto. Non conosco bene questo tipo di situazioni, non mi sono fatto nessun tipo di idea».