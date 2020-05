Paratici: “SarÃ  un mercato creativo. Valore giocatori? Con gli scambi…”

Paratici: “Sarà un mercato creativo. Valore giocatori? Con gli scambi…”

Condividi questo articolo

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” di come cambierà il mercato con gli sconvolgimenti che l’emergenza Coronavirus provocherà anche nel mondo del calcio

MERCATO CREATIVO – Secondo Paratici sarà un mercato diverso, con gli addetti ai lavori che si inventeranno formule alternative per sopperire ai danni della crisi: «Ci saranno meno soldi, ci saranno scambi e formule creative. Ci saranno secondo me prestiti lunghi, un po’ come quando vuoi comprare una casa ma non te la puoi permettere e allora ci vai in affitto, non puoi comprare un giocatore e cerchi di affittarlo per averlo. Sarà una formula per diluire il pagamento dei giocatori. Bisognerà vedere come cambierà il valore dei giocatori, se si scambiano i calciatori di grande livello, di fascia alta, secondo me il valore non scenderà. Se invece si dovranno acquistare senza scambi allora il valore senza dubbio scenderà».