Paratici: «Rimpianto Lukaku? No, ci sono cose che non potete sapere»

Fabio Paratici, ormai ex Direttore Generale della Juventus, ha dato addio al club bianconero con una conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio. Il dirigente ha anche ricordato l’estate di due anni fa quando, con un blitz a Manchester in cui fu offerto in cambio Dybala, i bianconeri furono vicinissimi a soffiare Romelu Lukaku all’Inter.

NESSUN RIMPIANTO – Paratici non ha rimpianti per quel mancato affare che ha cambiato la storia dell’Inter e che avrebbe potuto cambiare quella della Juventus: «No, nessun rimpianto. Quando fai il nostro lavoro devi considerare tutto. Devi avere una mente molto elastica. Sai che parti con un’idea e purtroppo devi essere in grado di cambiare. Succedono cose, ci sono intoppi. Ci sono dei lati di cui non potete sapere tutto e indicano la strada per fare determinate operazioni».