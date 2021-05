Paratici non sarà più sotto contratto con la Juventus, che ha deciso di liberare e liberarsi del suo dirigente più esposto nel post-Marotta. L’annuncio, comunicato diretta dal Club bianconero sul proprio sito ufficiale, verrà integrato da una conferenza stampa programmata in data 4 giugno

PROGETTO FINITO – “Dopo undici stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania, Fabio Paratici, Managing Director Football Area della Juventus, lascerà il club. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, non sarà rinnovato”. Con queste parole, la Juventus annuncia la separazione ufficiale da Paratici, che si dichiarato pronto per nuove sfide. Una notizia importante per gli equilibri bianconeri sia lato economico sia soprattutto sportivo. L’addio di Paratici – che da spalla di Beppe Marotta ne è diventato l’erede in casa Juventus in seguito all’operazione Cristiano Ronaldo – aprirà importanti scenari nel mercato dei dirigenti. E significa anche la fine del progetto tecnico della Juventus, che adesso ripartirà con nuovi nomi, facce e idee. Probabilmente già a partire dall’allenatore. Anche Andrea Pirlo ai saluti?