Paratici: “Juventus, ogni anno leggo le stesse cose. Ora arriva il bello”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” a pochi minuti dal match contro la SPAL. Si è parlato inevitabilmente della corsa scudetto

SICUREZZA – Fabio Paratici si è mostrato sicuro delle potenzialità della Juventus. Queste le sue parole: «Il nostro obiettivo era arrivare a questo punto della stagione giocando su tutti i fronti. Siamo agli ottavi di Champions, in semifinale di Coppa Italia e primi in campionato. Adesso inizia il bello. Abbiamo disputato ottime gare e altre meno. Questo però dipende anche dagli avversari e dalle condizioni di chi scende in campo. Ogni anno si dicono le stesse cose su di noi in questo periodo, ma ora arriva il bello».