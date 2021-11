Paratici: «Conte? Uno dei migliori. Mercato? Fiducia nei nostri calciatori»

Fabio Paratici, direttore sportivo del Tottenham, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida del Tottenham in Conference League, ha parlato di Antonio Conte, nuovo allenatore del club inglese

SCELTA – Fabio Paratici parla a proposito della scelta di affidare la panchina del Tottenham ad Antonio Conte e degli obiettivi del club inglese: «Nessuno può darci la certezza di vincere, dobbiamo lavorare, avere un obiettivo, migliorare ogni giorno e avere un progetto. Questo è quello che possiamo e dobbiamo fare, però nessuno può dare una garanzia di vittoria. Noi possiamo fare il meglio che possiamo. Conte? Quando scegli qualcuno pensi sempre di scegliere il migliore in quel momento, magari non hai altre opportunità e non hai scelta. Adesso pensiamo che abbiamo fatto un’ottima decisione per il club e la seguiamo. Dobbiamo arrivare a competere per vincere, appena siamo a quel livello vogliamo migliorare e provare a vincere qualche trofeo».

MERCATO – Paratici parla a proposito di Conte e delle possibili strategie di mercato: «Ho lavorato con Conte prima di ora, ma era un club diverso. Lo conosco bene, lavora sodo, tante conoscenze, uno dei migliori allenatori del mondo. Il suo record parla da solo. Non si tratta delle mie aspettative, dobbiamo essere come siamo e lavorare più sodo. Mercato? Non ne abbiamo parlato, abbiamo fiducia nei nostri calciatori, siamo concentrati sul migliorare come squadra».