Paratici, avviso di garanzia dopo scandalo Suarez: la Juventus reagisce

INDAGINI – Il caso Suarez continua a tenere banco. La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, rivela la notifica dell’avviso di garanzia a Fabio Paratici. Di seguito il comunicato del club bianconero: “Juventus Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p. La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli.”