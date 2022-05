Pallone d’Oro 2022, ad agosto sveleranno i candidati! Cerimonia in anticipo

Il Pallone d’Oro cambia data e anche modalità di voto. La sessantaseiesima edizione del premio più ambito al mondo è stato investito da una mini rivoluzione con un calendario che terrà conto non dell’anno solare ma della stagione calcistica. E poi liste fatte con più competenza, giuria più serrata e regole più chiare

NUOVO FORMAT – Il Pallone d’Oro è giunto alla sua sessantaseiesima edizione in versione rinnovata. Innanzitutto la lista dei candidati verrà svelata in netto anticipo rispetto al passato, ossia il 12 agosto 2022 mentre la premiazione vera e propria andrà in scena il 17 ottobre 2022. Quindi il Mondiale in Qatar sarà legato all’edizione del 2023. Inoltre il nuovo format del Pallone d’Oro presenterà liste più forti. Quindi, alle liste dei giornalisti di France Football e de L’Equipe si aggiungono quelle dell’ambasciatore per il Pallone d’Oro Didier Drogba e quella di chi si è mostrato più intuitivo nell’edizione precedente. Cambia anche il sistema di voto con giurati più selezionati e appartenenti ai primi cento paesi del ranking FIFA nonché criteri e norme più chiare anche per rendere il premio aperto a tutti.