Pallone d’Oro 2021, vince Messi! Superati Lewandowski e Jorginho

Si conclude la cerimonia per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2021. Trionfa ancora Messi, attaccante di PSG e Argentina. Per l’ex Barcellona è il settimo titolo in bacheca.

IL MIGLIORE – Lionel Messi vince il Pallone d’Oro 2021! L’attaccante del Paris Saint-Germain bissa il successo precedente (del 2019) e porta a casa il riconoscimento per la settima volta in carriera. France Football suggella così un anno magnifico per l’ex Barcellona, che in blaugrana si accontenta di vincere una Coppa di Spagna, firmando comunque 38 gol in stagione. Ma si toglie finalmente lo sfizio di un titolo con la Nazionale, alzando al cielo la Copa America della scorsa estate. Messi vince superando il polacco Robert Lewandowski (Bayern Monaco) e l’italiano Jorginho (Chelsea).