Palacio riparte dalla Serie B: visite mediche per l’ex attaccante dell’Inter

Rodrigo Palacio, ex attaccante dell’Inter, riparte dalla Serie B. L’attaccante argentino ha svolto le visite mediche col Brescia e nelle prossime ore firmerà il contratto.

Rodrigo Palacio non si ritira e rimane in Italia, anche se scende di categoria. L’ex attaccante dell’Inter, svincolato dopo aver giocato gli ultimi anni col Bologna, sembrava orientato a lasciare il calcio o perlomeno quello italiano, ma alla fine resterà nel nostro paese giocando in Serie B. Il giocatore ha infatti svolto pochi minuti fa le visite mediche col Brescia e presto firmerà il contratto col club lombardo e sarà a disposizione del nuovo allenatore Filippo Inzaghi. Indubbiamente un gran colpo per il club guidato da Massimo Cellino che ambisce alla promozione in Serie A nella prossima stagione.