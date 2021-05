Palacio lascia il Bologna, quale futuro per l’ex attaccante dell’Inter?

Rodrigo Palacio ha annunciato che lascerà il Bologna. L’ex attaccante argentino non rinnoverà il contratto col club rossoblu, ora deve decidere sul suo futuro

Il Bologna e probabilmente la Serie A salutano Rodrigo Palacio. L’attaccante argentino, 39 anni compiuti a febbraio, ha annunciato che non rinnoverà il contratto che lo ha legato al Bologna nelle ultime quattro stagioni. L’ex Inter attualmente è svincolato e deve decidere il suo futuro: sarà ritiro o possibile ritorno in Argentina dopo 11 stagioni in Italia, di cui 5 indossando la maglia dell’Inter.