Osvaldo torna in campo? L’ex Inter tentato da un’offerta dall’Argentina

Osvaldo, ex attaccante dell’Inter, è vicino al ritorno in campo: come riporta “Gazzetta.it”, dopo aver lasciato il calcio nel 2016 per darsi alla musica, l’italo argentino sta per accettare l’offerta di sei mesi del Banfield

IL RITORNO – Pablo Daniel Osvaldo aveva appeso gli scarpini al chiodo quattro anni fa. Microfono, palcoscenico e rock la sua vita da allora. Ma l’italo-argentino, con un passato all’Inter, potrebbe tornare a calcare i campi da calcio. A cercarlo è il Banfield: il club milita in prima divisione argentina e ha offerto all'(ex) attaccante un contratto di 6 mesi. Proposta che Osvaldo sta prendendo seriamente in considerazione, dopo l’addio al calcio giocato a inizio 2016 con la maglia del Boca Juniors. Che ne sarà dei Barrio Viejo, il gruppo rock del 33enne?