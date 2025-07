Osimhen al Galatasaray, accordo col Napoli! Tutti i dettagli – Sky

La telenovela di questi giorni di calciomercato sta finalmente arrivando alla sua conclusione. Victor Osimhen passerà presto al Galatasaray, trovato l’accordo col Napoli secondo Sky Sport.

ACCORDO – Il Napoli è riuscito a cedere il suo esubero numero uno, vale a dire Victor Osimhen. La telenovela dell’estate azzurra va verso la conclusione e l’attaccante tornerà dove è già stato nella scorsa stagione. Il nigeriano ha spinto per vestire ancora la maglia del Galatasaray e lo farà anche in quest’annata di Champions League per i turchi. Nei giorni scorsi tutto era bloccato e mancavano le garanzie bancarie utili a convincere il Napoli a lasciar andare il proprio calciatore. Ora sembra tutto risolto, comunque manca veramente poco alla definizione della trattativa.

Osimhen in Turchia! Accordo totale

DESCRIZIONE – Luca Cilli ha dato tutti i dettagli della trattativa: «L’accordo è definitivo, totale. Il pagamento sarà annuale e non si protrarrà ulteriormente. Il Galatasaray pagherà 40 milioni subito e due rate da 17 milioni e mezzo entro 12 mesi per un totale di 75 milioni di euro. Le garanzie bancarie ci sono, c’è in più una percentuale sulla futura rivendita del 10%. Infine il Galatasaray ha accordato una clausola anti-Italia valida per i prossimi 24 mesi, praticamente per due anni. I club italiani possono prendere Osimhen solo pagando di più il Napoli».