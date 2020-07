Osasuna-Getafe, nessuna rete. Si complica la Liga, Inter alla finestra

Osasuna-Getafe è terminata con il punteggio di 0-0. Gli ospiti saranno avversari dell’Inter in Europa League, ma non stanno brillando nella Liga, come avveniva invece nella prima parte di stagione. Di seguito gli eventi principali del match e la situazione di classifica

A RETI BIANCHE – La 34esima giornata di Liga spagnola ha portato solo un punto al Getafe in trasferta contro l’Osasuna. Si è trattato di una partita decisamente equilibrata con poche occasioni per parte e tanti cartellini. Come nella prima parte di stagione, i prossimi avversari dell’Inter in Europa League blindano la difesa, ma mancano le vittorie. La classifica continua a peggiorare. La Real Sociedad potrebbe agganciare il Getafe al sesto posto se domani dovesse battere il Levante.