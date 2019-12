Orsolini è una furia! Il Bologna guarda l’Europa e inguaia il Lecce

Il Bologna si impone per 2-3 sul campo del Lecce. La decidono Riccardo Orsolini, con una doppietta, e il rientrante Roberto Soriano. I felsinei di Mihajlovic si issano ai piedi della zona Europa, guai grossi per i salentini in piena zona calda.

DUE DI FILA – Bologna di Sinisa Mihajlovic padrone del campo sin dai primi minuti. I felsinei si divorano l’impossibile, mentre il Lecce continua a perdere palloni sanguinosi sulla propria trequarti. Al 43′ i rossoblu raccolgono quanto seminato con Riccardo Orsolini, abilissimo nel correggere in rete un destro fuori bersaglio di Nicola Sansone. Nella ripresa la formazione di Mihajlovic dilaga: prima Roberto Soriano (56′) finalizza un contropiede orchestrato alla grande dall’ex Inter Rodrigo Palacio. Poi ancora Orsolini fa doppietta (la prima in Serie A per lui) con un destro al fulmicotone che non lascia scampo a Gabriel. Nel finale il Lecce accorcia le distanze prima con Khouma El Babacar, al secondo gol stagionale, su cross perfetto di Calderoni e poi con Diego Farias, che buca Lukasz Skorupski con un destro chirurgico da fuori area. Spavento per il Bologna nel finale, ma alla fine i ragazzi di Mihajlovic colgono la seconda vittoria consecutiva. Lecce inguaiato nella zona calda della classifica, è quartultimo.