Onana shock al Manchester United! Adesso rischia la cessione

L’esperienza di André Onana al Manchester United potrebbe già finire nei prossimi mesi. Il portiere ha fatto malissimo e il club sta valutando la cessione.

FLOP – Peggio di André Onana al Manchester United non si può fare. Il portiere è arrivato dall’Inter due estati fa per una cifra intorno ai 58 milioni di euro e potrebbe già lasciare il club a causa dei numerosi errori fatti tra i pali. Sia con Erik Ten Hag che con Ruben Amorim la storia non è cambiata e la società dei Red Devils pare si stia convincendo di lasciarlo andare. Anche alla finale di Uefa Europa League Onana avrebbe potuto fare meglio: mercoledì scorso l’estremo difensore ha perso la sua terza finale consecutiva europea. L’ultima fu proprio con l’Inter contro il Manchester City.

CESSIONE – Il mercato intorno ad Onana non è proprio quello di primo livello. A differenza di due anni fa, dopo l’Inter, le pretendenti sono di meno e il motivo è ovviamente nelle prestazioni non convincenti al Manchester United. Alfredo Pedullà sul suo profilo X ha spiegato la situazione del giocatore: «Onana non è più intoccabile per il Manchester United dopo un’altra stagione piena di errori: possibile che valuti altre proposte, anche dall’Arabia Saudita».