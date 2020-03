Oggi nessuna decisione sulle coppe, la UEFA vuole aspettare – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea che il futuro delle coppe europee rimarrà ancora incerto. La UEFA preferisce rimandare la decisione.

LE COPPE PIU’ AVANTI – Oggi la UEFA si riunisce insieme ai club per decidere come portare a termine la stagione sportiva dei vari campionati nazionali, occupandosi della questione dello spostamento dell’Europeo. Ma oggi, attenzione, non è prevista alcuna decisione riguardo alla conclusione sia della Champions League sia dell’Europa League. Ci sono varie opzioni allo studio, tra cui quella di riunire in unico torneo quarti di finale e semifinale, mantenendo poi le finali rispettivamente a Istanbul e Danzica, ma la valutazione sarà rimandata per almeno una settimana in modo da capire l’evoluzione del contagio in tutta Europa.