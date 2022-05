Nuytinck risponde a Scamacca e pareggia i conti: pari in Udinese-Sassuolo

Nuytinck agguanta il pareggio in Udinese-Sassuolo e pareggia i conti, rispondendo al vantaggio di Gianluca Scamacca dopo sei minuti. La partita termina sul risultato di 1-1.

DOPO L’INTER – Bram Nuytinck decisivo con un suo gol, trova il pareggio per l’1-1 finale da Udinese e Sassuolo. I bianconeri allenati da Gabriele Cioffi non vanno oltre i pari dopo aver perso in casa contro l’Inter. Un pareggio, questo, che sostanzialmente serve poco alla classifica. Gianluca Scamacca per i neroverdi trova subito la rete del vantaggio nel primo tempo dopo appena sei minuti di gioco. Azione in velocità con Giacomo Raspadori che difende il pallone e mette in mezzo facile per il centravanti della Nazionale. Buoni ritmi nel primo tempo e molte occasioni per entrambe le squadre. Nel secondo tempo l’Udinese prova a reagire ma trova il gol forse troppo tardi. Al 77′ dagli sviluppi di un calcio d’angolo un calciatore dell’Udinese calcia forte in porta, tap-in vincente per Nuytick sulla respinta corta di Consigli trova il pareggio. La partita termina sul punteggio di 1-1 dopo i quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro.