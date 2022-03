Nosotti: «Turchia-Italia? Per ora tutti qui! Uno vuole giocare a tutti i costi»

L’Italia di Mancini, dopo l’eliminazione definitiva dai Mondiali in Qatar per mano della Macedonia del Nord, si trova a dover affrontare la Turchia, altra grande delusa dopo la sconfitta con il Portogallo. Nosotti – intervenuto sulle frequenze di Tutti Convocati, su Radio 24 -, fa il punto su chi vuole esserci e chi no ma anche sul futuro del Commissario Tecnico azzurro

PRESENZE – L’Italia di Roberto Mancini martedì sfiderà la Turchia nell’inutile match tra eliminate dal Mondiale in Qatar. Marco Nosotti svela che Leonardo Bonucci vuole giocare a tutti i costi nonostante domenica 3 aprile ci sia Juventus-Inter: «Non so come finirà, nel senso che partono 23 e so che Bonucci vuole giocare a tutti i costi ma avrà al massimo cinque minuti di autonomia. Non so se qualcuno andrà via, ma per il momento rimangono tutti qui per evitare ulteriori dietrologie. Mancini? Non mi aspetto notizie eclatanti, nel senso di dire ‘no basta me ne vado’ anche se arrivano sussurri dal PSG e dal Newcastle. Io credo che Mancini sia più orientato a restare perché ha costruito, la squadra e i giovani che ci sono credono in lui».