Nizza, salta la panchina di Vieira: fatale l’ultima sconfitta in Europa

Ligue 1 logo

La sconfitta casalinga di ieri contro il Bayer Leverkusen costa la panchina all’ex centrocampista dell’Inter Patrick Vieira: il tecnico è stato esonerato dal club francese

Cambio in panchina al Nizza, l’ex centrocampista dell’Inter Patrick Vieira è stato esonerato questa notte. La comunicazione è stata data dal club francese sul suo sito ufficiale. Fatale per Vieira è stata la sconfitta di ieri in Europa League, 3-2 in casa contro il Bayer Leverkusen, che ha certificato un inizio di stagione deludente con la squadra già fuori dall’Europa League (terzo posto nel girone con appena tre punti in cinque partite) e impantanata a metà classifica in Ligue 1.

fonte: ognice.com