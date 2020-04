Nessun accordo tra Aic e Lega Serie A, posizioni ferme – TS

“Tuttosport” riporta che tra Aic e Lega Serie A non c’è e non ci sarà nell’immediato nessun accordo sulla questione stipendi.

NESSUN ACCORDO – Oggi sono in programma le due assemblea della Lega di Serie a e della Lega Pro per esaminare soprattutto le questioni legate all’emergeza economica e al taglio degli ingaggi. La Serie A va verso un mancato accordo con l’Aic perché le posizioni sono molto distanti e nessun passo è stato fatto. La Lega chiede un blocco di 4 mesi mentre il sindacato è fermo al massimo di uno in attesa di capire se, quando e come riprenderanno le competizioni. Molti club, come hanno già annunciato Juventus, Inter e Cagliari, andranno così avanti a trattare in maniera autonoma.