Napoli travolgente: 4-1 all’Atalanta. Lozano e Politano protagonisti

Condividi questo articolo

Matteo Politano Napoli-Genoa

Nel primo anticipo della quarta giornata di Serie A il Napoli ha vinto, in maniera netta, contro l’Atalanta. Gli azzurri risolvono la sfida già nel primo tempo e salgono a 9 punti in classifica

VITTORIA NETTA – Il Napoli supera nettamente l’Atalanta. Gli azzurri, guidati da Gattuso, chiudono la pratica già nel primo tempo. Ad aprire le marcature al 23′ Lozano, abile a convertire in gol un preciso assist di Di Lorenzo. Quattro minuti più tardi raddoppio del Napoli ancora con Lozano che, da fuori area, batte Sportiello. Il 3-0 arriva tre minuti dopo, con Politano che trafigge sportiello dalla destra. A due minuti dalla fine del primo tempo è Osimhen a siglare la rete del 4-0 su errore di Romero. Nel secondo tempo l’Atalanta accorcia le distanze con Lammers ma non basta. Gli azzurri salgono a 9 punti in classifica. Sconfitta pesante per la squadra di Gasperini