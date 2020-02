Napoli-Torino: Manolas-Di Lorenzo, Edera accorcia. Magia Mertens: 2-1

Napoli-Torino è appena terminata con il punteggio di 2-1. I partenopei portano a casa tre punti fondamentali per la rincorsa a un posto europeo grazie al gol di Manolas di testa e alla rete di Di Lorenzo. Mertens entra e risulta subito decisivo (occhio alle parole di Giuntoli). Pochi tentativi per gli uomini di Longo, ma Edera accorcia le distanze. Riviviamo le fasi salienti del match

UN GOL PER TEMPO – Napoli-Torino termina con una buona vittoria per gli uomini di Gattuso. I partenopei indirizzano la partita già al 19esimo con gol di Manolas su assist di Insigne. Non arriva la reazione dei granata, mentre i padroni di casa continuano a fare la partita. Il raddoppio, però, arriva solo all’83esimo: grande assist di Mertens che premia l’inserimento di Di Lorenzo. Edera riesce ad accorciare al 91esimo: finisce 2-1. Il Napoli sale così a 39 punti in classifica.