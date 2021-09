Napoli, spazzata via l’Udinese! Spalletti da solo in testa alla classifica

Udinese-Napoli, sfida del quarto turno di Serie A, è andata in scena alla Dacia Arena. Il match si è chiuso con il punteggio di 0-4 per la squadra di Spalletti.

VETTA – Il quarto turno di Serie A si è concluso questa sera con la sfida tra Udinese e Napoli. Il match è chiaro fin dal primo tempo. Gli uomini di Luciano Spalletti partono forte e sbloccano la partita al 24′ con Victor Osimhen, che insacca un pallonetto di Lorenzo Insigne. Il raddoppio arriva al 35′ con Amir Rrahmani, che appoggia in rete di testa da pochi passi. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-2. Nella ripresa il copione non cambia. Il Napoli trova il terzo gol con Kalidou Koulibaly al 52′. Il difensore sfonda la porta con un destro violento dal centro dell’area. Il poker lo serve Hirving Lozano all’84’ con un tiro a giro sul secondo palo. La sfida termina 0-4 per gli ospiti. Il Napoli vola in testa alla classifica in solitaria, con 12 punti e 4 vittorie su 4. L’Udinese di Luca Gotti resta ferma a 7.