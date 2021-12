Il Napoli si fa rimontare 2 gol dal Sassuolo e rischia al 93′! Inter a 2 punti

Sassuolo-Napoli, quindicesima giornata di Serie A, è andata in scena al Mapei Stadium. La partita si è chiusa sul punteggio di 2-2.

FINALE ACCESO – Il Napoli affronta in trasferta il Sassuolo nel quindicesimo turno del campionato di Serie A. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, la gara si infiamma nella ripresa. La squadra di Luciano Spalletti passa in vantaggio con un sinistro dal limite dell’area di Fabián Ruiz al 51′. Il raddoppio arriva 8′ più tardi e porta la firma di Dries Mertens con un destro incrociato. I padroni di casa accorciano le distanze al 71′ con Gianluca Scamacca che stoppa di petto e scarica un forte destro al volo alle spalle di David Ospina. Il pareggio degli uomini di Alessio Dionisi lo realizza Gian Marco Ferrari con un preciso colpo di testa su una punizione di Domenico Berardi. Spalletti viene espulso per proteste al 92′. I neroverdi passano in vantaggio al 93′ con Grégoire Defrel ma l’arbitro annulla per fallo in attacco di Berardi. Il Napoli pareggia e sale a 36 punti in classifica, sempre al primo posto solitario ma a +1 sul Milan e +2 sull’Inter.