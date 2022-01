Napoli di misura in casa contro la Sampdoria: basta l’1-0. Insigne KO

Il Napoli batte 1-0 la Sampdoria grazie al gol di Petagna. Tante occasione sprecate per la squadra di Spalletti che perde il suo capitano per infortunio

DI MISURA − Successo 1-0 per il Napoli che stende la Sampdoria grazie al gol di Andrea Petagna. Gli azzurri giocano meglio e al 27′ sfiorano la rete del vantaggio con Rrahmani che calcia dalla distanza trovando un’ottima respinta di Audero. Otto minuti più tardi, il Napoli passa in vantaggio con Juan Jesus ma la rete viene annullata dopo check del Var per fuorigioco del centrale brasiliano. Nel finale di primo tempo, però, la squadra di Spalletti sblocca la partita: Petagna riceve palla in area di rigore e con una bellissima girata batte Audero. Nella ripresa, diverse palle-gol per il Napoli con Mertens e lo stesso Petagna ma in entrambi casi poca e scarsa precisione sotto porta. Unica nota storta della partita per gli azzurri, l’infortunio di Insigne al minuto 31′ del primo tempo.