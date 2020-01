Napoli-Juventus: Zielinski gol, poi Insigne magnifico. 2-1, Inter a -3

Condividi questo articolo

Napoli-Juventus è appena terminata con il punteggio di 2-1. Gara bloccata e molto tattica nel primo tempo, ma nella ripresa i partenopei passano in vantaggio grazie al gol di Piotr Zielinski. Lorenzo Insigne raddoppia, poi Cristiano Ronaldo accorcia nel recupero. Riviviamo le fasi salienti del posticipo della 21esima giornata di Serie A

JUVENTUS SCONFITTA – Napoli-Juventus fa fatica a carburare. Lunga fase di studio tra le due squadre, ma sono i partenopei a tenere maggiormente il pallone, cercando di proporre gioco. Nel secondo tempo, la squadra di Gattuso passa ai fatti. Grande azione di Lorenzo Insigne che va al tiro dalla trequarti e Zielinski segna l’1-0 su ribattuta. I bianconeri sembrano in seria difficoltà e non riescono a tirare in porta, allora il Napoli affonda. All’86esimo bell’assist di Callejon e Insigne firma un meraviglioso 2-0. I bianconeri non si arrendono e accorciano con Cristiano Ronaldo. La Juventus resta a 51 punti, a +3 dall’Inter.