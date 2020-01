Napoli-Fiorentina, Gattuso crolla in casa. Chiesa imprendibile: 0-2

Napoli-Fiorentina è appena terminata con il punteggio di 0-2. Grande prestazione della squadra di Iachini e in particolare di Federico Chiesa, accostato all’Inter sul mercato, ma pessima gara per i ragazzi di Gennaro Gattuso. Riviviamo le fasi salienti della partita

SCONFITTA IN CASA – Gennaro Gattuso si attendeva una reazione importante dei suoi in Napoli-Fiorentina, ma la Viola ha battuto i partenopei con il punteggio di 0-2. I padroni di casa fanno possesso palla, ma solo con alcune fiammate si rendono pericolosi. Il vantaggio arriva con un bel gol di Chiesa nel primo tempo. Callejon e Insigne sfiorano il pareggio in un paio di occasioni, ma al 74esimo Vlahovic chiude la partita con un gran gol. Nella ripresa, il Napoli mostra il volto peggiore e sparisce dal campo.