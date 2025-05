Napoli, la festa scudetto si tramuta in rissa: scontri tra tifosi a Parma!

La festa scudetto del Napoli prende una piega violenta a Parma. Nella notte scontri tra tifosi disturbano il tranquillo cuore della città parmigiana.

PIEGGA SPIACEVOLE – Al termine della sfida contro il Cagliari che ha decretato la vittoria del quarto scudetto del Napoli, la calorosa tifoseria partenopea ha “assaltato” il centro di Parma. La movida, solita frequentare Piazza Garibaldi e i suoi locali nel weekend, si è ritrovata nel bel mezzo dei festeggiamenti di una parte di napoletani insediati nella città parmigiana. Tutto legittimo, fino a quando la festa del Napoli non ha preso una piega tristemente violenta. Intorno alla mezzanotte, infatti, proprio nel cuore di Parma è scoppiata una bruttissima rissa.

La festa scudetto del Napoli sfocia nella violenza: ecco gli spiacevoli fatti di Parma

COS’È ACCADUTO – Numerose le testimonianze video dei presenti, che hanno immortalato gli spiacevoli fatti verificatisi dopo la mezzanotte a Parma. Le aree interessate sono state quelle di Piazza Garibaldi e Via Farini, dove dopo un acceso diverbio si è passati alla violenza fisica. Insulti, calci, pugni, lanci di bottiglie ed altri oggetti, e addirittura cinghiate. Lo scontro ha riguardato una ventina di persone, tra cui supporter partenopei e, presumibilmente, gialloblù, che la Polizia ora è impegnata ad identificare. La festa scudetto del Napoli, quindi, si è trasformata repentinamente in un terribile scenario. Tra l’altro, proprio meno di una settimana fa la squadra di Christian Chivu era riuscita a posticipare i festeggiamenti azzurri, fermando in casa la formazione di Antonio Conte con uno 0-0.