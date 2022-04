Napoli esagerato, Spalletti torna a vincere: 6-1 contro il Sassuolo

Napoli torna a vincere dopo le due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite, e lo fa in maniera esagerata, cioè rifilando ben sei gol in casa contro il Sassuolo. La partita è appena terminata sul punteggio di 6-1.

CHE BATOSTA– Il Napoli distrugge letteralmente il Sassuolo in casa e rialza la testa dopo l’unico punto conquistato nelle ultime tre partite giocate. Solo nel primo tempo la squadra allenata da Luciano Spalletti ne realizza ben quattro: il primo è di Kalidou Koulibaly al 7′ dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Napoli si ripete al 15′, stesso copione del primo gol, questa volta però il gol è di Victor Osimhen, assist ancora di Lorenzo Insigne da calcio d’angolo. Il terzo e il quarto gol portano le firme di Dries Mertens e Hirving Lozano. Sassuolo assolutamente annichilito, Napoli che nei secondi quarantacinque minuti rientra con gli stessi ritmi del primo tempo e si diverte, realizzando anche la rete del 5-0, ancora con Dries Mertens: anche in questo caso combinazione tra Fabian Ruiz e l’attaccante belga, che supera Consigli. All’80’ c’è spazio anche per Amir Rrahmani che sfrutta la deviazione di Di Lorenzo e non lascia scampo a Consigli. Sul finale gol della bandiera per il Sassuolo con il centrocampista Maxime Lopez. Termina la partita sul risultato di 6-1.