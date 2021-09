Napoli, doppia rimonta in Europa League: pareggio rocambolesco

Leicester City-Napoli, match di Europa League, è andato in scena questa sera. La sfida si è chiusa sul punteggio di 2-2, con la rimonta dei partenopei dopo il doppio vantaggio inglese.

PARI – Nella prima partita di Europa League, il Napoli esce con un pareggio dal Leicester City Stadium. A passare in vantaggio sono gli uomini di Brendan Rodgers con Ayoze Pérez al 9′. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa, arriva il raddoppio del Leicester City con Harvey Barnes che trova la rete al 64′, nel momento migliore del Napoli. I partenopei accorciano le distanze pochi minuti dopo, con Victor Osimhen al 69′. L’attaccante nigeriano trova il meritatissimo pareggio all’87’ con un grande colpo di testa. Nei minuti di recupero, gli inglesi rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Wilfred Ndidi. Nonostante la superiorità numerica, il risultato non cambia più. Il match si chiude sul punteggio di 2-2. La squadra di Luciano Spalletti conquista 1 punto in classifica.