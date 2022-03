Napoli corsaro a Verona: doppio Osimhen e Inter scavalcata in classifica

Verona-Napoli si sono date battaglia nell’unico match della ventinovesima giornata di Serie A. Gli azzurri di Spalletti si sono imposti per 1-2: decisiva la doppietta di Osimhen

SUCCESSO – Verona-Inter è andata in scena alle 15. Successo importante per gli uomini di Spalletti che espugnano il “Bentegodi” con il punteggio di 1-2. Vantaggio degli ospiti già al 14′ con Politano che, dalla destra, mette in mezzo un pallone morbido che Osimhen mette in rete di testa anticipando la difesa dei gialloblù. Il raddoppio dei partenopei arriva nella ripresa: al 71′ è ancora l’attaccante nigeriano a battere Montipò, portiere del Verona, dopo un assist di Di Lorenzo involatosi indisturbato sulla corsia di destra azzurra, lasciata incustodita da Ceccherini, fermo a protestare con l’arbitro a centrocampo. Il gol dell’1-2 di Faraoni arrivato al 76′ da nuova speranza alla squadra di Tudor, stroncata dal rosso per doppia ammonizione a Ceccherini. I partenopei conquistano i tre punti scavalcando l’Inter in classifica e portandosi al secondo posto momentaneo in Serie A.