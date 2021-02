Napoli-Benevento, gli azzurri rialzano la testa: 2-0 con un ex Inter

Rialza la testa la squadra di Gennaro Gattuso dopo la sconfitta contro l’Atalanta e l’eliminazione in Europa League contro il Granada. Napoli-Benevento termina infatti 2-0, grazie anche a una rete dell’ex Inter Matteo Politano.

RISCATTO – Festeggia Gennaro Gattuso nella sfida tutta campana Napoli-Benevento. Il risultato si sblocca già nel primo tempo, poco dopo la mezz’ora, quando Dries Mertens – rientrato dopo un infortunio – si inserisce bene sul secondo palo e insacca un cross dalla sinistra di Ghoulam. Pochi minuti dopo arriva anche la rete del 2-0, questa volta grazie a Piotr Zielinski che colpisce dalla distanza, ma l’arbitro annulla tutto a causa di una posizione di fuorigioco di Mertens, sulla traiettoria visiva di Montipò. Nella ripresa gli azzurri riprendono da dove avevano lasciato nel primo tempo e al 66′ arriva il raddoppio ufficiale. A segnare è l’ex nerazzurro Matteo Politano, che trova il tocco vincente su assist di Insigne. Nel finale arriva anche un’espulsione per Kalidou Koulibaly che non pregiudica però la vittoria per i partenopei: agganciata la Lazio al sesto posto, a tre punti dalla quarta piazza occupata attualmente dall’Atalanta.