Napoli-Barcellona: Mertens 121, ma non basta. Griezmann gol, follia Vidal

Napoli-Barcellona è appena terminata con il punteggio di 1-1. I partenopei sono passati in vantaggio nel primo tempo con un gran gol di Dries Mertens, poi hanno subito il pareggio di Antoine Griezmann. Da segnalare la prestazione e il rosso ad Arturo Vidal, da tempo nel mirino dell’Inter sul mercato

IMPRESA PER 57 MINUTI – Si è conclusa 1-1 Napoli-Barcellona, partita valida per l’andata degli Ottavi di Champions League. I partenopei hanno giocato molto compatti nella loro metà campo, cercando di lasciare meno spazio possibile agli avversari. Al 30esimo arriva anche il vantaggio: assist di Zielinski e Mertens la gira con il destro, realizzando il 121esimo gol con gli Azzurri. Raggiunge così Hamsik in testa alla classifica dei marcatori all time del Napoli, poi è costretto a uscire per infortunio. Sembra una notte da sogno, ma il Barcellona al 57esimo sfonda sulla destra e Griezmann segna. Nonostante i tentativi da entrambe le parti, il risultato non cambia. Da segnalare, seppur in un ruolo atipico sulla destra, la buona prestazione di Arturo Vidal, accostato da mesi all’Inter di Conte. Il cileno, però, all’89esimo si fa espellere per doppio giallo dopo un brutto fallo e un duro faccia a faccia con Mario Rui.